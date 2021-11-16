Başkan Aygün, gençlerle bir araya geldi

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret eden Derince Belediyesi Başkanı Zeki Aygün, eğitim gören çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyete başlayan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin ardından ilçedeki ikinci merkez 29 Ekim tarihinde Fatih Sultan Mahallesi'nde hizmete sunulmuştu. Başkan Aygün, birçok öğrencinin eğitim gördüğü Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için inşa ettiğimiz merkezlerimiz evlatlarımıza en güzel şekilde hizmet veriyor. Bizler de tesislerimizi gezerek burada hem spor yapan hem de eğitim alan öğrencilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odası bulunuyor. 2 katlı gençlik merkezinde, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor. - KOCAELİ