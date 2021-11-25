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Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, DER-MEK bünyesinde görev alan usta öğreticilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

DERİNCE, KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, DER-MEK bünyesinde görev alan usta öğreticilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

İlçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunan Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları'nı (DER-MEK) ziyaret eden Başkan Aygün, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi. 28 branşta 560 kursiyere hizmet verilen DER-MEK bünyesinde görev yapan usta öğreticilerle sohbet eden Başkan Aygün'e, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ve belediye meclis üyesi Nurhan Baytak eşlik etti. DER-MEK ailesinin ilçede çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Aygün, yaptığı değerlendirmede, "Mesleki eğitim kurslarımızın çatısı altında ilçe halkımıza en güzel şekilde hizmet veren usta öğreticilerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle DERMEK bünyesinde görev yapan tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi

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