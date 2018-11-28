Başkan Aydın, Cumartesi Pazarı'nda İncelemelerde Bulundu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yapımı devam eden Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Şehrin her alanında örnek çalışmalara imza atan Sivas Belediyesi yeni nesil pazar uygulamalarına devam ediyor. İki hafta içerisinde açılması planlanan Cumartesi Pazarı'nda yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya ile birlikte inceledi.

İncelemeler sonrası Başkan Aydın,"Sivas'ımızın en eski ve en büyük pazarlarından birisi olan Cumartesi Pazarı'mızında modernizasyon çalışması son aşamaya gelmiş. Görüldüğü üzere burası sadece bir mahalleye iki mahalleye değil kabaca şehrin yedi sekiz mahallesine hizmet eden en büyük pazarlarımızdan birisi. Çok amaçlı bir kompleks burası. Haftanın bir günü Cumartesi Pazarı olarak kullanılacak, haftanın diğer günleri ise otopark olarak bölge otoparkı olarak kullanılacak. Şu anda bölgenin ihtiyacı olan toplu organizasyonlar, programlar burada yapılabilecek. Aynı zamanda kurban bayramında kurban kesim alanı olabilecek; güzel bir alan, nezih bir alan, alt yapısı komple bu anlayışa uygun olarak dizayn edildi. Bu kadar geniş bir alanın böyle estetik bir mimariyle de şehre kazandırılması hem bölge adına hem şehrimiz adına önemli bir çalışma oldu." dedi.

Pazarların modernizasyon çalışmasını Cuma pazarıyla başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın,"Burası ikinci adımımız oldu. İnşallah ileride diğerleri de devam edecektir. Ben şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum, bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma, belediye başkan yardımcılarıma, proje inşaat müdürlüğümüzün birimlerine ve diğer bütün birimlerimize yüklenici firma olan Özbelsan şirketimize, taşeron firmalarımıza hepsine emeklerinden katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah iki hafta içerisinde tamamen bitmiş olacak. Pazarcı esnafımızın da kullanımına sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu. - SİVAS