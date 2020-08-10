Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti
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Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti
10.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:23

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi'ne ait iş makineleri Dalama Yeniköy Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi. Sel sebebiyle mahallede elektriklerin kesilmesinden dolayı Başkan Atay mahalle sakinlerine mum dağıttı. İhtiyacı olan vatandaşlara damacana su ve gıda paketi dağıtıldı. Başkan Atay'a Efeler Belediyesi'nin tüm birim müdürleri ve Dalama Yeniköy Muhtarı Ali İnanç eşlik etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. 2020 yılı bize neredeyse bütün acıları yaşattı. Gerçekleşen aşırı yağış sebebiyle Dalama Yeniköy Mahallesi'nde bir felaketle karşı karşıya kaldık. Sel felaketinden dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımızın konaklamaları için otel kiraladık. Gönül rahatlığıyla orada kalabilirler. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunacağız. Bütün mahallemizin elektrikleri kesildi. Belki çözüm değil ama bütün evlerimize geceyi karanlıkta geçirmesinler diye mum dağıttık. Hiç endişe etmeyin Efeler Belediyesi var" dedi.

Dalama Yeniköy Muhtarı Ali İnanç desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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