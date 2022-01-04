Başkan Atay Efeler'in üreten kadınlarını ağırladı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Efeler Belediyesi'nin Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki ofisinde pasta ve aşçılık eğitimi alan kadın kursiyerler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Başkan Atay, kursiyerlerin ürünlerini satabilmeleri için girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Pasta Yapımı ve Sunumu ile Aşçı Yardımcılığı kurslarında eğitim alan Efelerli kadınları, belediyenin meclis salonunda konuk etti. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, kurs öğretmenleri Şenay Köken ve Hatice Çetinkaya'nın da bulunduğu ziyarette, kursiyerler kendilerine verilen destek için Başkan Atay'a teşekkür etti.

Seçildiği günden bu yana kadınlara yönelik projeler hayata geçirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, "Kadınların mutlu olmalarını, üretim yapmalarını, özgürleşmelerini ve sosyalleşmelerini çok önemsiyorum. Hemen hemen her mahallemize Hanımevi ve Kitap Kafe açmayı planlıyoruz. Ayrıca sadece kadınların çalışacağı fabrika kuruyoruz" diye konuştu.

Kazanç elde etmeleri sağlanacak

Kursiyerlerin ürettiği ürünleri satarak ekonomik kazanç elde edebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini de veren Başkan Atay, "Üretim aşamasına geçebildiğiniz zaman, sizlerin ürettiği ürünlerin de satılabileceği organizasyonları gerçekleştirmeye çalışacağız. Becerilerinizi elde etmenizin yanı sıra gelir elde edebilmenizi sağlamamız gerekiyor. Kazanç sağlamanız için çalışacağız, hiç endişeniz olmasın" diye konuştu. - AYDIN