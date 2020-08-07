Başkan Atay'dan yangın bölgesine ziyaret
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Başkan Atay'dan yangın bölgesine ziyaret

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy, Emirdoğan ve Pınardere'de çıkan orman yangınlarında zeytin ve incir ağaçları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atay'dan yangın bölgesine ziyaret
07.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:37

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy, Emirdoğan ve Pınardere'de çıkan orman yangınlarında zeytin ve incir ağaçları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Hafta başında İmamköy, Pınardere ve Emirdoğan'da çıkan yangın haberlerini duyar duymaz olay yerine gidip Efeler Belediyesi personeli ile birlikte çalışmalar gerçekleştiren Başkan Atay, çalışmaları bizzat kendisi yönetmişti. Yangının Efeler Belediyesi'ne ait mesire alanından kaynaklanmadığını, mesire alanında tek bir ateşe rastlanmadığını belgeleriyle vurgulayan Başkan Atay, "Maalesef hepimizin yüreğini sızlatan bir afet yaşadık, fakat şimdi yaraları sarma vaktidir. Meclis üyelerimiz de sizlerin acısını paylaşmak için buradalar. Ağustos ayı meclis toplantımızda siyasi parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizle ortak bir karar aldık. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için üzerimize düşen her görevi yapacağız. Vatandaşlarımıza zeytin ve incir fidanı vereceğiz. Bugünden sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Efeler Belediyesi tüm imkanlarıyla yanınızda. Ben Fatih Atay, bir ağabey, bir kardeş, bir amca olarak sizlerin her zaman yanındayım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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