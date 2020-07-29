Başkan Ataç'tan Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Ataç'tan Kurban Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Diliyorum ki bu bayram mutlu, sağlıklı ve barış dolu günleri beraberinde getirir. Herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun" dedi.

Başkan Ataç'tan Kurban Bayramı mesajı
29.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:30

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Diliyorum ki bu bayram mutlu, sağlıklı ve barış dolu günleri beraberinde getirir. Herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bir mesaj yayımlayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında bayramların kırgınlıkların giderildiği, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirildiği önemli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, "Ulusal bayramlarımız gibi dini bayramlarımız da barış içinde yaşama arzumuzu ortaya koymak için bize güzel bir fırsat verir. Ülkemiz ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Pandemi, işsizlik ve enflasyon vatandaşlarımızı kuşatmış durumda. Kurban Bayramı'nda olanağı olan her yurttaşımızın geçim sıkıntısı çeken, zor durumdaki yurttaşlarımızın yanında olması, sıkıntılarını aşmada destekçileri olması gerekir. Pandeminin gölgesi altında da olsa huzur içinde geçireceğimiz bu Kurban Bayramı, kırgınlıkların giderilebilmesi, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirilebilmesi için önemli bir fırsat. Diliyorum ki bu bayram mutlu, sağlıklı ve barış dolu günleri de beraberinde getirir. Herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun, mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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