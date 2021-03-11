Başkan Ataç'tan KOSGEB'e ziyaret
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Başkan Ataç'tan KOSGEB'e ziyaret

11.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Başkan Ataç'tan KOSGEB'e ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kentin önemli kurum ve kuruluşları ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi'nin proje ve çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yılmaz da Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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