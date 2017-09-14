Başkan Ataç Soğuk Hava Deposunu İnceledi

Tepebaşı Belediyesi sakintepe soğuk hava deposu üreticileri için adeta can suyu oldu.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç her fırsatta üreticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Sakintepe soğuk hava deposunda, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ın da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Ataç, çiftçilerin soğuk hava deposu imkanından faydalanıyor olmasının önemine değindi. Başkan Ataç, "Çiftçimizin emeği, tarlada ürünü yetiştiği zaman eline geçmiyor. Bu ürünün satışı ve pazarlaması en az üretimi kadar önemli. Tarladan çıkan ürün pazarlama aşamasında tazeliğini ve albenisini muhafaza etmeli. Soğuk hava depomuzun, yerel üreticinin yanında olması işte bu açıdan hayati önem taşıyor. 1 Temmuz'da hizmete açılan depomuzda bugüne kadar tam 62 buçuk ton ürün sağlıklı şekilde muhafaza edildi. Karnabahar, brokoli, kırmızılahana, kırmızı pancar, domates, biber, patlıcan, erik, salatalık, Çin marulu gibi birçok ürün buradan tüketime sunuluyor. Ayrıca kıvırcık marul, roka, maydanoz, tere, dere otundan toplam 38 bin 812 bağ yeşillik soğuk hava depoların uygun koşullarında muhafaza edilerek tüketime sunuldu. Ürünler tazeliğini kaybetmiyor, üreticinin de emeği heba olmuyor. İşte bu çok önemli. Piyasa koşullarına göre belirlenen yaş sebze ve meyve fiyatlarından üretici ürününü maliyetinin altında pazara sürüyordu. Soğuk hava deposunda ürünler uygun saklama koşullarında muhafaza edildi ve üreticinin piyasanın olumsuz koşularından etkilenmemesi sağlanmış oldu. Üreticimiz uzun uğraşlar sonunda ürettiğini, kazanca dönüştürebildi. Tepebaşı Belediyesi olarak üreticinin ve emeğinin yanındayız" ifadelerini kullandı. Başkan Ataç ile bir araya gelen tarım üreticileri de ürünlerinin soğuk hava deposu imkanı ile sağlıklı biçimde muhafaza edildiğini ifade ederek, emeklerinin karşılığını bu sayede kazanca dönüştürdüklerini belirtti. Çiftçiler, desteklerinden dolayı Başkan Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç karşılıklı fikir alışverişinin ardından soğuk hava deposunda incelemelerde bulunarak, tarım ürünlerinin uygun ve sağlıklı biçimde nasıl muhafaza edildiğini yerinde gördü. - ESKİŞEHİR