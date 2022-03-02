Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, engelli Muhammed Yücel Demir'e akülü sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, Saray Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in, tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Başkan Asya, evinde ziyaret ettiği Muhammed Yücel'e yeni akülü sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

Ziyareti sırasında Muhammed Yücel ile kendisi gibi SMA hastası Eray isimli kardeşiyle sohbet eden Asya, akülü sandalyelerinin hayırlı olmasını diledi.

Yeni akülü sandalyesine kavuşan Muhammed Yücel, kardeşiyle birlikte mutluluğunu Asya ve aile bireyleri ile paylaştı.

Asya, Muhammed Yücel'in akülü sandalyeye talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de kendisine en kısa sürede yeni bir sandalye alacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Muhammed Yücel'i evinde ziyaret ederek yeni sandalyesini hediye ettik. Onun mutluluğunu paylaşmak duasını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız." diye konuştu.