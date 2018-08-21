Başkan Arslan, Şehitleri Kabirleri Başında Andı

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak'la birlikte Büyük Çiğli Mezarlığında vatan uğruna şehit düşmüş askerlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Arslan, burada şehit aileleri ile birlikte şehitler için dua etti, kabirlerine karanfil bıraktı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan yaptığı açıklamada, "Milletimizin birliğinin yanında vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını hiçe sayan aziz şehitlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye olarak her zaman onların isimlerine sahip çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi. - İZMİR