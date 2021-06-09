Başkan Arif Teke: "Yatırımları değerlendirdik"
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Başkan Arif Teke: "Yatırımları değerlendirdik"

Başkan Arif Teke: 'Yatırımları değerlendirdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Altıntaş ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Altıntaş ilçesini ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörümüz Bilal Uçar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Nurettin Kaplan ile birlikte, belediyemizi ziyaret ettiler. İlçemize yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projelerimiz hakkında konuştuk. Beşkarış Barajı 3. etap çalışmaları, Zafer Organize Sanayi Bölgesi için yapılması gereken çalışmalar, yapımı devam eden kapalı pazar yeri ve ilçe ekonomisi için son derece önemli olan hayvan pazarı hakkında bilgiler verdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Arif Teke: 'Yatırımları değerlendirdik'
Başkan Arif Teke: 'Yatırımları değerlendirdik'
Başkan Arif Teke: 'Yatırımları değerlendirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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