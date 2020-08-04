Başkan Arı, vatandaşların bayramını kutladı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde eşi Melek Arı ve küçük oğlu Haktan Arı ile birlikte Fatih Sultan Mehmet, Herikli, İbrahim Paşa ve Sümer Mahallelerini ziyaret etti.

Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Arı, çat kapı ziyaret ettiği evlerde ailesi ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler ile birlikte bayram harçlığı dağıtan Arı, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Arı, "Kısa sürede şehrimizde önemli hizmetleri ortaya koyduk. Bu hizmetleri gerçekleştirirken arkamızda hep bu şehrin insanlarının güvenini hissettik. Bu güven bize cesaret verdi. Şimdi daha büyük işler için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü Nevşehir'indaha fazlasını hak ettiğini biliyoruz. Samimi bir şekilde şehrimizin menfaati neyse, insanlarımızın ihtiyacı neyle giderilecekse, ne yapılması gerekiyorsa onun için gece gündüz çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler