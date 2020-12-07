Başkan Arı, bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Arı, bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

07.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:55
Başkan Arı, bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolundaki çalışmaları inceledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolundaki çalışmaları inceledi. Başkan Arı, tartan pist ve sıcak asfalt yapılan yürüyüş ve bisiklet yolunun 10 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yenileme çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, sıcak asfalt serimi ve tartan zemin yapımında görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Nevşehir'de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet kültürünü arttırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bir yandan yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yaparken bir yandan da mevcut olanların bakım ve yenileme çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Arı, kentteki bisiklet ve yürüyüş yollarının konforunu arttıracaklarını söyledi.

Bu çerçevede bir süre önce belediye ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki 1,5 km uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolunun yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıklayan Arı, yapılan çalışma ile birlikte daha önce zemini beton kaplama olan bisiklet yolunun asfalt, parke taşla kaplı olan yürüyüş yolunun zemininin ise tartan yapılacağını belirtti.

Yol boyunca peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştireceklerini kaydeden Arı, çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı. - NEVŞEHİR

Başkan Arı, bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Çöl kaplıcalarda incelemelerde bulundu
Başkan Çöl kaplıcalarda incelemelerde bulundu
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Karabük'te incelemelerde bulundu
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Karabük'te incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Arı, bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:25:04. #1.15#
title