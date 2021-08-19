Başkan Altun, güne esnaf ziyaretiyle başladı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, güne esnaf ziyaretiyle başladı.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, güne esnaf ziyaretiyle başladı.

Kars'ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, mesai öncesinde ilçe esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti. "Her şey daha güzel bir Selim için durmak yok yol devam" sloganıyla yola çıkan Başkan Altun, kahvede oturdu. Vatandaşlarla çay içti, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra esnafı dolaşan Altun, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Coşkun Altun, belediye projelerini esnaf ve vatandaşlarla paylaştı. Projelerle ilgili vatandaşların da fikirlerini aldı.

Göreve geldiklerinde vatandaş odaklı hizmet vereceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan Başkan Coşkun Altun, "Biz göreve talip olurken vatandaşlarımız fikirlerini alarak proje üreteceğiz demiştik. Evet vatandaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli, çünkü Selim'de birlikte yaşıyoruz. Birlikte aldığımız kararlar daha sağlıklı olur. İlçe de birçok projeyi hayata geçirdik. Hepsinde vatandaşlarımızın fikirleri de var. Amacımız daha yaşanılabilir bir Selim, bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Esnafın durumunu, vatandaşlarımızın duaları almak gerekir diyen Altun, "Esnafımızın durumunu sormak lazım. Onların sıkıntılarına, problemlerine ortak olmak lazım, hepsinden önemli vatandaşlarımızın duasını almak lazım. Biz mesaimize başlamadan önce hem esnafımızı ziyaret ediyoruz, hem de vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz" diye konuştu.

Mesaiye başlamadan önce esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Altun, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunlarının çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi. Altun'un esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı