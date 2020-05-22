Başkan Altın'ın Ramazan Bayramı mesajı Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında, bu yıl bayramın buruk kutlandığını söyleyen Başkan Mehmet Altın, "Yakınlarımıza sarılmadan büyüklerimizin ellerini öpmeden geçireceğiz bu bayramı. Gönüllerimizin birlikte olduğu adaletin hakim olduğu üretimden tüketime aydınlık günlerin gelmesi duamızla hepinize iyi bayramlar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA