Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Başarakavak ve Tepekent, mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Başarakavak ve Tepekent, mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ilçe sınırlarında bulunan Başarakavak ve Tepekent Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde mahallelerle alakalı planlanan çalışmalar paylaşılırken mahalle sakinlerinin talepleri alındı. Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Mahalle ziyaretlerinin sonrasında ise Selçuk Mahallesi'nde yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.

"Ziyaretlerimiz yeni hizmetlerle birlikte berekete dönüşüyor"

Yıl içersinde iki kez taşra mahallelerine ziyarette bulunarak hem mahalle sakinleriyle hasbihal ettiklerini aynı zamanda da taleplerini dinlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Taşra mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareler gerçekleştirip, onların taleplerini dinliyoruz ve planlamalarımızı anlatıyoruz ve inşallah bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz." Şeklinde konuştu

"Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli"

Mahalle ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Ziyaretlerimizde teklif ve fikirlerini dinledik, dualarını aldık. Konya, çok büyük bir coğrafyaya yayılan bir şehir. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Allah, birliğimizi daim etsin. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretleri esnasında karşılaştıkları çocuklara da Konyaspor forması hediye etti. - KONYA

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol
Spor Sergen Yalçın Muslera
Tüm Haberler Olaf Scholz Güzel Sözler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:02:16. #1.12#