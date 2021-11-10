Başkan Altay Güneysınır ve Çumra'nın Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

ÇUMRA, KONYA (Bültenler) - AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ile birlikte Güneysınır'a bağlı Alanözü ve Aydoğmuş mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını da ziyaret ederek işçilere kolaylıklar diledi.

Daha sonra Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin'in katılımıyla Çumra'ya bağlı Dinek, Apa, Yenisu, Alibeyhüyüğü, İçeri Çumra, Okçu, Arıkören, Türkmencamili, Güvercinlikli ve Karkın mahallelerini ziyaret eden Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile çok önemli bir değişimin yaşandığını ifade etti. Başkan Altay, "Şehir genelinde iyi niyetle, daha fazla iş yapabilir miyiz diye gece gündüz demeden çabalıyoruz. İlçe belediyemiz ve ilçe teşkilatımızla birlikte koordinasyon içinde bu işleri yürütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

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