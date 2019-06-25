Başkan Altay: "Filistin halkının her zaman yanındayız"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Filistin Sayıştay Başkanı Iyad Tayem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Altay, "Filistin halkının hak davalarında her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Filistin Sayıştay Başkanı Iyad Tayem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Filistin'den gelen her heyeti ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Filistin halkının, hak davalarında her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yaklaşık bir ay önce El-Halil ve Kudüs'te bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliğinin El-Halil'de düzenlediği iftar programına katıldık. Filistinli kardeşlerimizle, Kadir Gecesini de Mescidi Aksa'da ihya etmek nasip oldu. El- Halil bizim kardeş şehrimiz. Oradaki su sorunun çözülmesi için belediye başkanımızla bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca Türkiye merkezli, İstanbul merkezli Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin de başkanlığını yürütüyorum. Orada da Filistin belediyeleriyle, diğer kardeş ülkelerle, Müslüman ülkelerle çalışma yürütüyoruz" dedi.

Konya'ya ilk kez geldiğini belirten Büyükelçi Dr. Faed Mustafa da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Ziyarete katılan Filistin Sayıştay Başkanı Iyad Tayem ise, Konya halkının Filistin halkının yanında olduğunu ve her zaman destek olduklarını söyledi. Tayem, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya belediyeleri ile aralarındaki ilişkiyi geliştirmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, konuklarına Mesnevi ve Mevlevi sikkesi hediye etti. - KONYA

Kaynak: İHA