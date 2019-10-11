Başkan Alim Işık: "Kütahya yeni yılda zengin iller arasında olacak"

11.10.2019 12:31

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, görev süresinin ikinci 3 aylık faaliyetlerini açıkladı.



Işık'ın Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısına, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ali İhsan Ertaş, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Murat Arık, Ömer Köse ve Fatih Gölgeli katıldı.



Kütahya'ye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapacaklarını belirten Işık, "Kütahya'mız statü değiştirdi. 100 bin ile 200 bin nüfusa sahip olan iller arasından çıktı. Önümüzdeki 31 Aralık tarihinde rakamlar kesinleştiğinde artık Kütahya Belediyesi 250 bin ile 500 bin nüfus arasında kalan Belediyeler arasına girdi. Bunun siyasi ve sosyal çok ciddi getirileri var. Örneğin bu durumda olduğu bir dahaki seçimlerde Kütahya Belediyesi 31 meclis üyesi yerine 37 meclis üyesiyle çalışacak. Dolayısıyla belki il genelinde bu uygulamamız kabul görürse, ilçelerimizde böyle bir uygulamaya başlarlarsa şehrimizin nüfusu 600 bine çıkıp belki 6. Milletvekilini bulma şansını yakalayacağız. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. Diğer getirilerini detay olarak söylemek istemiyorum. Onu sizlerde biliyorsunuz. Özellikle genç nüfusun ilimizde sayılmasıyla bölgenin en yaşlı ili olan Kütahya bu statüsünü de artık tarihe gömecek, yaşlı il olmaktan çıkıp normalleşecek. İnşallah fakir illerden birisi olan unvanını da geride bırakıp normalleşen, zenginleşen bir ile de dönüşeceğiz. Yine bir ilki Kütahya'mızda bu dönemde gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



"EN İDDİALI MİLLET BAHÇESİ KÜTAHYA'DA OLACAK"



Kütahya'ye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapacaklarını dile getiren Başkan Işık, "Geçen meclis toplantısında detaylarını açıkladığımız şekliyle Millet Bahçesi Kütahya'mıza hayırlı olsun. Evliya Çelebi, Bahçelievler, Ziraat ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizin birlikte yararlanabileceği bölgemizin en iddialı, inşallah Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerinden birisini şehrimize kazandırmış olacağız. Bunun onayı çıktı. Şu anda proje aşamasındayız. Yakında ilgili TOKİ ekipleri gelip, bizim ekiplerimizle birlikte projemizin detaylarını görüştüreceğiz. Aynı şekilde şehrimizde bir ilk yaklaşık bin 600 dekara yakın hazine arazisi Belediyemizin malı oldu. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Eylül ayında bu kesinleşti. Onun parselasyon ve diğer imar ve tapulama işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"ILICA'DA SICAK SU ARANACAK"



Başkan Işık, şöyle konuştu: "Yine bir ilk inşallah Kütahya'mızda sizlerin de yakından takip ettiğini bildiğim Belediye Kütahyasporumuz Belediyemiz bünyesinde top koşturmaya başladı ve şu an gururla söyleyebileceğimiz şekliyle hiç gol yemeden 3 hafta üst üste puan alarak 7 puanla bulunduğu grupta lider durumda. Ayrıca 8 Ekim tarihinde Kütahyasporun alt yapısını oluşturmak üzere Belediye Kütahyaspor alt yapı akademisini protokolle uygulamaya soktuk. Şehrimizdeki bine yakın çocuğumuz Kütahyasporun alt yapısını oluşturacak şekilde yine belediyemizin şemsiyesi altında bu çalışmalarını yapmaya devam edecek. Ilıca'da yaklaşık 43 bin dekarlık bir alanın Kütahya Belediyesi tarafından ruhsat alınarak ek sıcak su kaynakları araştırmak üzere şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İki noktada kuvvetli su kaynağı olacağı ihtimali üzerine sondaj çalışmalarına başlayacağız. Onun hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca yine Kütahya'mızda bir ilki başardık. Yoncalı şehrimizin dışa açılan penceresi olarak bizim açımızdan değerlendirilmektedir. Jeotermal su kaynağının bulunduğu Turizm Bölgesi olarak ilan edilmiş ama sonradan statü değiştirmiş olan bölgede yaklaşık 200 dekarlık 10 dekar ile 25 dekar arasında değişen ve toplam 10 parselden oluşan alan Kütahya Belediyesinin tapusuna dahil olmuştur ve şu anda gelecek yatırımcılar için hiçbir engel bulunmadan doğrudan istedikleri yerlerde yatırımların önü açılacaktır. Bununla ilgili de birkaç yatırımcı ile görüşmelerimiz devam etmekte inşallah yakın zamanda bunu da gerçekleştirmiş olacağız."



Başkan Işık, gazetecilerin kentin gündemiyle alakalı sorularını de cevaplandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA