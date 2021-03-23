Başkan Ali Var: "Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır"
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Başkan Ali Var: "Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır"

23.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:55
Başkan Ali Var:

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle ilçe ve köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirtti.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle ilçe ve köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirtti.

İlçe Başkanı Ali Var, "Kültürümüzün ve milli değerlerimizin temsilcisi yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır. Geleceğe emin adımlarla ilerlemek için onlardan aldığımız güç ve gördüğümüz sevgiye ihtiyacımız var. Yaşlılar Haftası vesilesiyle tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Ziyaretlerin en güzelidir büyüklerimizi unutmayıp ziyarette bulunmaktır. Bizlerde ilçemizde yaşayan çok kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık" dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığının yaşlı ziyaretine AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve Hisarcık AK Genç yönetim kurulu üyesi Mehmet Yel katıldı. - KÜTAHYA

Başkan Ali Var: 'Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır'
Başkan Ali Var: 'Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır'
Başkan Ali Var: 'Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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