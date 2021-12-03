Başkan Alemdar: "Hayatı paylaşmaya engel yok" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Alemdar: "Hayatı paylaşmaya engel yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Alemdar:

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Serdivan Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Serdivan Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Alemdar, Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Başkan Alemdar'a Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül eşlik ederken, Okul Müdürü Ahmet Göktaş ve öğretmenler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hayatı paylaşmak için engel olmadığını belirten Başkan Alemdar; zor ama bir o kadar değerli bir görevi özveriyle yaptıkları için tüm öğretmenleri ve yöneticileri tebrik ettiğini söyledi.

Ailelerin, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok önemli projenin hayata geçirildiğini dile getiren Alemdar, onların mutluluğunun en büyük ödül olduğunu söyledi. Çocuklarla da sohbet eden Başkan Alemdar onlara hediye verdi; birlikte oyun oynadı. - SAKARYA

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

Başkan Alemdar: Hayatı paylaşmaya engel yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title