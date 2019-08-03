Başkan Albayrak, balıkçılarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi.

Balıkçı barınağından düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak, su ürünleri halinin çalışmalarının devam ettiğini yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Balıkçılığın zor ve sabır gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Balıkçılık güzel kentimizin temel geçim kaynaklarından biri. Balıkçı kardeşimiz zor ve sabır gerektiren bir meslek icra ediyorlar. Bu yüzden de kendilerine çok saygı duyuyoruz. Biz her zaman olduğu gibi bundan böyle de balıkçı esnafımızın yanında olacağız. . Yakın zamanda Su Ürünleri Halimizi de bitirerek balıkçı esnafımıza güzel bir hizmet sunacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle, yaklaşık 28 gün sonra başlayacak av sezonunun bol ve bereketli olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum."

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: AA