Başkan Aktürk'ten yangınlara karşı mücadele eden itfaiye personeline teşekkür
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Başkan Aktürk'ten yangınlara karşı mücadele eden itfaiye personeline teşekkür

Başkan Aktürk'ten yangınlara karşı mücadele eden itfaiye personeline teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleriyle bir araya gelerek Akdeniz Bölgesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü teşekkür ederek ödüllendirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleriyle bir araya gelerek Akdeniz Bölgesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü teşekkür ederek ödüllendirdi.

Orman yangınlarının başlamasıyla birlikte Osmaniye'de ardından da Antalya'nın Manavgat İlçesinde orman yangınlarında canla başla mücadele eden Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İtfaiyemizin fedakar kahraman mensuplarıyla gurur duyuyorum" dedi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekibiyle bir araya gelen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Yangından etkilenen bölgelerde görevlerini tamamlayarak mesailerine dönüş yapan İtfaiye personelimiz ile öğle yemeğinde buluşarak teşekkür ve takdirlerimizi ilettim. Alınlarından öpülesi iş çıkaran fedakar arkadaşlarımla gurur duyuyorum." Değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Aktürk, yemeğin ardından İtfaiye personelini gösterdikleri özveri ve azimleri nedeniyle de ödüllendirdi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgeden dönen İtfaiye personelleri de Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin imkanlarına yakinen şahitlik ettiklerini ifade ettiler. - NEVŞEHİR

Başkan Aktürk'ten yangınlara karşı mücadele eden itfaiye personeline teşekkür
Başkan Aktürk'ten yangınlara karşı mücadele eden itfaiye personeline teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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