Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü Bitlis Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.

Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü

BİTLİS - Bitlis Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.

Merkez üstü Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Doğancı köyünde saat 22.20'de meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar deprem sonrası sokağa döktü. Hizan Belediye Başkan Cezail Aktaş, deprem sonrası köy muhtarları ile görüşüp son durum bilgisi aldı.

Başkan Aktaş belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce ilçemizde deprem meydana geldi. Köylerle ilgili muhtarlarımızdan sağlıklı bir bilgi aldık. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Ufak çapta kargir evlerde çatlaklıklar mevcut. Merkezde ciddi bir sorun görünmüyor gibi. Köylerimizde Kaymakamlığımız ve yetkililerimizle iletişim sağlayarak bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA