Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi
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Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi

Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Engelliler Federasyonu üyeleri, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi arsasının bütünleştirilmesi konusundaki gayretleri dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa Engelliler Federasyonu üyeleri, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi arsasının bütünleştirilmesi konusundaki gayretleri dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı ve Böbrek Hastaları Derneği Başkanı Mürşit Atlıakın, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi arsasının bütünleştirilmesi konusundaki gayretleri sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneği'nden Ünal Şıpkan ve İsmail Hatipoğlu, Kas Hastaları Omurilik Felçlileri Derneği'nden Ceyda Arslan, Altınokta Görme Engellileri Derneği'nden Tayfun Turgut ve Yenişehir Engelliler Derneği'nden Harun Sak'ın da yer aldığı ziyarette, engellilere yönelik çalışmaları sebebiyle Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyarette federasyon üyeleri tarafından Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi de yapıldı. Pastayı kesen Başkan Aktaş, nazik düşüncelerinden dolayı federasyon üyelerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Engelliler Federasyonu üyelerinin ziyareti ve doğum günü sürprizinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bursa'da engellilere yönelik verilen emeğin çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birimlerimiz aracılığıyla engelli dernekleriyle el ele fikir birliği içerisinde çalışıyoruz. Engelli bireyler ve aileleri de bu çalışmalardan istifade ediyor. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi, çok kıymetli sağlık kuruluşlarımızdan bir tanesi. İmarla alakalı sıkıntılı konular vardı. Geçtiğimiz meclis toplantılarında konuyla alakalı çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyu çok önemsiyor. İnşallah inşaatın bir an evvel yükselip hastanenin hayata geçmesini arzuluyoruz. Hastane sadece Bursa'ya değil, civar illere de hizmet veriyor. Federasyona da destek ve katkılarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi
Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi
Başkan Aktaş'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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