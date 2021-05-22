Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Erzincanlıların her zaman hizmetin en iyisini hak ettiğini ifade eden Aksun, "Şehir içerisindeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Zübeyde Hanım Caddesinde yarım kalan yol genişletme çalışmalarımızı inşallah en kısa zamanda sonlandırıyoruz. Malum Erzincan'ımızın birçok yerinde bu yol genişletme çalışmalarımız devam etmekte. Kent içerisindeki bu tür yolların açılmasına devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum. Memleketimize milletimize geleceğimize hayırlı ve sağlıklı yıllar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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