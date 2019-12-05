Başkan Akkaya, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

05.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:12

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.



Başkan Akkaya'nın ziyaretine Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ, AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Tunçez'de eşlik etti. Başkan Akkaya; Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilere özel açılan kurslardaki kursiyerlerle sohbet etti.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayıp "Her insan bir gün engelli olabilir, hiç birimizin garantisi yok, onun için hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu düşünerek, idrak ederek bütün engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için üstümüze düşeni yapmamız lazım. Akşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne bu konuyla ilgili olarak bizde olabildiğince duyarlı olduk. Şu anda içinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi faaliyete geçirerek engelli kardeşlerimizin hem eğitim görmelerini, hem de sosyal faaliyetlerde bulunma imkanlarını sağladık. Burada birçok kurslar da düzenlendi ama bunlar içinde engelli KPSS kursu en anlamlısıydı. Bölgemizde bu kursu açan ilk belediye olduk. Burada aldığı kurslarla sınavı kazanıp atanan kardeşlerimiz oldu buda bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca Engelsiz Taksimiz de sizlere hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir. Biz her zaman gücümüz yettiğince sürekli olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. En büyük engel sevgisizliktir diyoruz, bu sevgiyi eksik etmeyelim diyorum" dedi.



Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ ve AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm'de engellilere verilen hizmetler ve destekler için onlar adına Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.



Engelliler için özel gece



Akşehir Belediyesi; Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Şubesi ile Akşehir İşitme ve Bedensel Engelliler Derneği katkılarıyla Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program da düzenledi. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programa Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, ilçe protokolü, Belediye Meclis Üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken işaret dili kursuna giden kursiyerlerde işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylediler. Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Şubesi Temsilcisi Hüseyin Çığ bir konuşma yaptı. Çığ yaptığı konuşmada dernek olarak Akşehir'de yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Akşehir Belediyesi'ne engelliler için yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.



Programda Akşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar için yapılan hizmet ve projelerle ilgili bir slayt gösterisi sunuldu. Akşehir İşitme ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hayri Üzüm'de engellilerin sorunlarını içeren bir konuşma yaptı. Programda daha sonra görmeyen ve yürüyemeyen engellileri daha iyi anlayabilmek ve empati yapabilmek adına Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bir tiyatro gösterisi sunuldu.



Program protokol ve programda görev alan engellilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA