Başkan Akkaya'dan, Türk Kızılay Akşehir Şube Başkanı Sümer'e ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Kızılay Akşehir Şube Başkanı Yalın Sümer'i makamında ziyaret etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Kızılay Akşehir Şube Başkanı Yalın Sümer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Şube Başkanı Yalın Sümer, "Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için halkımızı kan bağış noktalarına davet ediyoruz." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da "Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en önemli parçası olan Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Ülkemiz başta olmak üzere ve tüm dünyada insanlık adına mücadele eden Kızılay'a çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun