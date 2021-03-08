Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, belediyedeki kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı
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Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, belediyedeki kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı

08.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, belediyedeki kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı

Akşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personelle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı.

Akşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personelle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı.

Başkan Akkaya, kutlama programında yaptığı konuşmada, "Bizim kadınımız güçlü. Kadınımız güçlü olunca ailemiz de güçlü, toplumumuz da güçlü oluyor. Baktığımız zaman her başarılı hükümdarlarımızın arkasında ya eşleri ya da anneleri gibi onları işleyen, projektör gibi ışık tutan kadınlarımız var. Allah onların hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından programa katılan personele, çiçek vererek aileleri ile birlikte nice günler kutlamayı temenni eden Başkan Akkaya, Kadınlar Günü münasebetiyle de belediyede çalışan kadın personele yarım gün idari izin verdi.

Akkaya, KOMEK, ASEM, KOSKİ, Sevgi Evleri ve Huzurevindeki kadın personel ile kadın Belediye Meclis üyelerine de çiçek gönderip günlerini kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, belediyedeki kadın personelin Kadınlar Gününü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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