Başkan Akgün: "Büyükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinin nedeni derinliğin azalmasıdır"

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Esas neden hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması.

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Esas neden hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması. Bu derinlik seviyesi bilimin ortaya koyduğu sayıya çıkmadığı sürece buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir" dedi.

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, balık ölümlerinin esas nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti ve balık ölümleri meydana geldi. Geçtiğimiz haftasonu itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu. Ölümlerin yaşandığı gölün kıyısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de çalışmaları inceledi.

"Deniz ve göl bağlantısı daha geniş sağlanmalı"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Akgün, "Yaklaşık birkaç yıldan beri takip ediyoruz, aşağı yukarı aynı zamanlarda oluyor. Yazın başlarında, havanın ısınmasıyla da beraber deniz canlıların ölümünü bolca görüyoruz" dedi.

Su seviyesinin balçık nedeniyle azaldığını söyleyen Akgün, "Oksijen değerleri de düşük ancak balık yaşamayacak kadar değil. Oksijen değeri 4.95 arasında. Bu da balıkların yaşaması için yeterli. Esas mesele deniz ve göl bağlantısının daha geniş sağlanmasıdır" diye konuştu.

Bunun mümkün olmadığını belirten Akgün, D-100 Karayolundaki köprülerin değişmesi gerektiğine değindi.

"Buradaki suyun derinliğini arttıracağız"

Köprülerin yeni yapıldığını ifade eden Akgün "O zaman ne yapacağız? Buradaki suyun derinliğini arttıracağız" dedi.

5 yıl önce biz bir taban taraması yaptıklarını ve dipteki olumsuzluğu azaltmak içi yapılan çalışmada 500 kamyon çamur çıkardıklarını dile getiren Akgün "Su seviyesini arttırırsak deniz içindeki canlıların sağlayabileceğimizi bilim insanları söylediler" dedi.

Akgün şunları kaydetti:

"Bu göldeki balık ölümlerinin esas sebebi, hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması. Bu derinlik seviyesi bilimin ortaya koyduğu sayıya çıkmadığı sürece buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı