Başkan Akcan'dan çöp tepkisi
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Başkan Akcan'dan çöp tepkisi

04.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:28
Başkan Akcan'dan çöp tepkisi

DENİZLİ'nin Çal ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Fethi Akcan, mesire alanına çöp atılmasına tepki göstererek, "Ayıptır, günahtır.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Fethi Akcan, mesire alanına çöp atılmasına tepki göstererek, "Ayıptır, günahtır. Ormana yedikleri içtikleri her şeyi bırakıp, gidiyorlar. Çöp dağları oluşturmuşlar" dedi.

Çal ilçesinin kırsal İsmailler Mahallesi'nin Eyrekler mevkisindeki mesirelik alana, çok sayıda 'evsel atık' atıldığı ihbarını alan belediye yetkilileri, bölgeye temizlik ekiplerini gönderdi.Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, mesire alanında çöp konteynerlerinin bulunduğunu belirterek,  "Bunlar vicdansız ve ahlaksız. Ayıptır, günahtır. Mesire alanı çöplük olmuş. Çöplerini bırakıp gidenler keşke belediyeyi arasalardı, ekipleri gönderir temizletirdik. Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum. Evsel atıkların yanı sıra mesirelik alanda içki içen vatandaşlar arkalarında şişeleri ve kutuları gelişigüzel bırakıp gitmişler. Temizlik ekipleri sağa sola atılan içki şişeleri ile kutularını topladı. Bunları lütfen adam gibi içsinler. Çevreyi kirletmesinler. Tertemiz, yemyeşil alanlarda oturmak varken, neden kirletiliyor?" dedi.


Başkan Akcan'dan çöp tepkisi
Başkan Akcan'dan çöp tepkisi
Başkan Akcan'dan çöp tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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