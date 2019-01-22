Başkan Adayı Gökçe: "Salihli'yi Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Yapacağız"

Manisa'nın Salihli ilçesi için hazırladığı projelerini açıklayan Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe "Salihli'deki işsizliği azaltmak için vizyonu olan projelerimizle Salihli'yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, AŞ ortamı oluşturacağız" dedi.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, yaptığı açıklamada projelerini anlattı. İlçenin potansiyelini kullanmak için yola çıktıklarını söyleyen Gökçe, "Salihli'de toprak varsa en kalitelisi var, Her türlü su var, yılın her ayı güneş var, Rüzgar var, Turizm var. Çalışmak, üretmek isteyen Salihli halkı var. Biz de elimizdeki değerlere göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Balık vermek, balık beklemek dönemi artık olmayacak. Balık tutmayı öğreteceğiz. Balıkları biz üreteceğiz" dedi.

Belediye başkanı seçildiği takdirde ilçede yeni iş kolları oluşturacaklarını belirten Gökçe, "Bizim dönemimizde Salihli Belediyesi tuvalet, kafeterya, çay bahçesi işletmeyecek. Biz fabrikalar, kooperatifler, meslek siteleri kuracağız ve üretim şirketleri ile vizyonu olan projelerimizle Salihli'yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, AŞ ortamı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye bütçesini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gökçe, "Salihli Belediyesi kurumunu iş kapısı gibi görmekten çıkartacağız. Asla tek bir kişiye dahi iş sözü vermeyeceğiz. Dürüst olup kimseyi aldatmayacağız. Gerçekleşen bütçenin yarısının maaş, SGK gibi ödemelere gitmesini biraz azaltıp bütçeyi güçlendirip yeni projelerde tüm Salihli halkının menfaati için kullanacağız. Salihli Belediyesinde çalışan sayısını liyakat ve verimlilik durumuna göre yüzde 30 azaltacağız. 300 kişi 160 bin kişiden daha büyük değildir. Adil olacağız. Tasarruf çalışmaları yapıp lüzumsuz masrafları engelleyeceğiz. Rasyonel ve programlı bir bütçe ile hedefi olan yürütülebilir bir hizmet anlayışını getireceğiz. Salihli Belediyesi artık dijital bir belediye olacak. Salihli'yi çağdaş yazılımlar ve Endüstri 4.0 otomasyon sistemi ile yöneteceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA