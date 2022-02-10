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Başkan Acar'dan, Engelliler Güreş Şampiyonası ikincisi Bostancıya ödül

AA, Osman Karaslan - Güncel
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Başkan Acar'dan, Engelliler Güreş Şampiyonası ikincisi Bostancıya ödül

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan İsmail Hakkı Bostancı'yı ödüllendirdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan İsmail Hakkı Bostancı'yı ödüllendirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan İsmail Hakkı Bostancı ve Türkiye Beşincisi Olan Kemal Yurt, Acar'ı makamında ziyaret etti.

Bostan, burada işaret diliyle yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şampiyonada elde ettiği başarıdan memnun olduğunu aktaran Bostan, kazandığı başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirtti.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam, Bostancı, Türkiye, Güreş, Güncel, Haberler

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