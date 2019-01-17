Başkan Acar: "Beni Başkan Adayı Göstermek Zorundalar"

CHP Marmaris Belediye Başkan Aday Adayı ve mevcut Başkan Ali Acar ilçe merkezinde partililerle buluştu. Aday belirleme sürecinin uzamasını eleştiren Acar: "Ali Acar aday gösterilecek, gösterilmek zorunda. Birileri bilsin ki Ali Acar başkan adayı, şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun sizlerle bu seçim yarışında var olacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayını açıklamaması partililer tarafından sert dille eleştirilmeye başlandı. Marmaris Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Ali Acar kent merkezinde düzenlene etkinlikte partililerle bir araya geldi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kir, CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay ve vatandaşlar katıldı. Burada mini bir miting yapan Acar parti yönetimine yüklendi. Adayların geç açıklanmasını eleştiren Acar, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde her ne şekilde olursa olsun aday olacağını söyledi. Acar sözlerini şöyle sürdürdü: "Aday belirleme süreci ne yazık ki uzamaya devam ediyor. Hangi parti olursa olsun, adaylarını belirleyip sokağa inip çalışması gerekiyor. Yönetim kadrosunda olan bazı kişiler aleyhimizde kampanyalar yürütüyorlar. Herkesin övgüyle bahsettiği, marka bir kent olmuş bu yerle ilgili bunun mimarı olan Ali Acar'ın da bu şekildeki davranışlarla bypas edilmesine ben müsaade etmem, siz Ali Acar sevdalıları da herhalde müsaade etmez. Ben kendimi ifade edeyim diye, genel merkezde kamp kurmadım. İnatçılığım vardır, kararlılığım vardır, dik duruşum tartışılmaz ama gaza da gelecek kadar aptal değilim. Birilerinin ekmeğine yağ sürmek yok, gecikmeli de olsa CHP Parti Meclisi'nde Marmaris konuşulup da aday açıklanan kadar biz bu partideyiz. Yani Ali Acar bugüne kadar CHP'nin belediye başkan aday adayıydı, şuan onurlu, şerefli belediye başkanı. Ali Acar şartlar ne olursa olsun belediye başkan adayı. Genel Merkezi'mizdeki yöneticilerimizin hepsine sonsuz saygımız var. Doğru karar verecekleri konusunda en ufak bir endişem yok. Ali Acar aday gösterilecek, gösterilmek zorunda. Birileri bilsin ki Ali Acar başkan adayı şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun hangi koşulda olursa olsun sizlerle bu seçim yarışında var olacağız. Ali Acar'sız da bu memleketin geleceğinin daha iyi noktalara getirilmesinin mümkün olamayacağını gayet iyi bilen birisiyim. Dördüncü dönem aldığımız oy oranı zirveye çıkacak, rekor bir seviyeyle bu seçimi alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." Marmaris'te Acar Ünlü, Mehmet Oktay ve Mehmet Baysal da CHP'den Belediye Başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA