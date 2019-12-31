Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı
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Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı

Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

31.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:09
Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.


Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam Solak, "2020 yılının; İlçemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Başkaleli hemşehrilerim ve kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yıl sevincini paylaşır, selam ve saygılar sunarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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