Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı

31.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:09

Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.



Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam Solak, "2020 yılının; İlçemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Başkaleli hemşehrilerim ve kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yıl sevincini paylaşır, selam ve saygılar sunarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA