Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı
Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam Solak, "2020 yılının; İlçemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Başkaleli hemşehrilerim ve kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yıl sevincini paylaşır, selam ve saygılar sunarım" dedi. - VAN