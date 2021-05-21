Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor
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Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Yerel

Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor Van'ın Başkale Belediyesi çiftçilere destek amacıyla başlatılan tarımsal sulama kanallarının temizliği devam ediyor.

Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor

VAN - Van'ın Başkale Belediyesi çiftçilere destek amacıyla başlatılan tarımsal sulama kanallarının temizliği devam ediyor.

Başkale Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan program dahilinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini yürütebilmesi ve sulama işlemlerinin yapabilmesi için sulama kanalları olan mahallelerde temizlik yapılırken, sulama kanalı olmayan mahallelerde ise yeni kanallar açılıyor. İlçede 3 koldan çalışma yürüten ekipler, şimdiye kadar en çok sulama ile tarım yapılan 25 mahallede 40 kilometre tarımsal sulama kanalı açtı.

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleli için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını belirten Konuksayar Mahalle Muhtarı Necdet Özdemir, "Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarımsal kanallarımız açılıyor. Tüm kanallarımız açılmıştır. Tarımsal arazilerimizi sulamamız için bizlere bu desteği veren belediyemize mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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