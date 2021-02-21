Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor

21.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:33
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor

VAN'ın Başkale ilçesinde, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmaları devam ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesinde, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmaları devam ediyor. Evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, Covid-19 aşısı yapıyor. 

Başkale'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında da kırsaldaki vatandaşa ulaşarak, Covid-19 aşılarını uyguluyor. Başkale Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları aşılamak için soğuk hava ve zorlu kış koşullarına rağmen, çalışmalarına sürdürüyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Söylemez başkanlığındaki sağlık ekibi, ulaşımı zor olan kırsal mahallelere zaman zaman karda yürüyerek gidip, aşı çalışmalarını yürütüyor.

'DEVLETİMİZ VAR OLSUN'

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Salih Akkaya, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşıp, kendisine aşı yapan ekiplere teşekkür etti.  Akkaya, "Kimlikte 44 doğumluyum ama Atatürk vefat edince doğdum. Yani 83 yaşındayım. Yaşlandık artık. Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar geldiler. Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.


Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 15:42:14. #1.16#
title