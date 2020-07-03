Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi Sivas'ta geçtiğimiz akşam...

03.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:16

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Abdulvahabi Gazi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Metehan Özdemir, seyir halindeki otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Bu gün mahallede yaşayan kadınlar, cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için caddeyi trafiğe kapatmak istedi. Cadde üzerinde aracıyla ilerleyen birkaç sürücü ise kadınlara müdahale etmek isteyince mahalleli ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sakinleştirdi. Cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına isyan eden yaralı gencin babası Mehmet Özdemir ise gözyaşına boğuldu.

"Benim oğlumu kim kurtaracak"

Geçtiğimiz akşam trafik kazasında oğlu yaralanan acılı baba Mehmet Özdemir, "Bizim bu yol için 15 yıldır dilekçe veriyoruz, dilekçe kabarıyor. Valiliğe gidelim diyoruz, muhtar ben yaptıracağım diyor. Günlük bir adam ölüyor burada, dünde balkona çarptı işte. Eğer oğlum kaldırıp kendini taksinin önünden atmasaydı o çocuk burada ölecekti, yola barikat kurulmasını istiyoruz. Burada 100'le, 130'la gidiyorlar. Duvarın hali belli değil mi, yavaş giden araba böylemi olur? Buranın hali belli değil mi? Bunların hiçbirinin sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Şimdi benim oğlumu kim kurtaracaksa gelip kurtaracak. Benim oğlumu kurtaracak. Sabah 4'de geldim ben. Çocuğum kanlar içinde. Çocuğum kanının cevabını verecek olan kimdir? Belediyedir, Valiliktir. Gelsin herkes işine baksın. Günlük burada bir adam ölüyor, yazık günah. Ayakkabısının birisi var, birisi yok. Buraya çözüm istiyoruz" dedi.

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili Haber
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Haber
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ivan Obradovic Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Ozan Güven
Şu an buradasınız: Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 18:51:19. #1.14#
title