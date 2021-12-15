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Başiskele'de okul bahçeleri renkleniyor

Başiskele'de okul bahçeleri renkleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde kullandıkları spor alanlarını yenilemeye devam ediyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde kullandıkları spor alanlarını yenilemeye devam ediyor.

İlçe genelindeki okullarda çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, son olarak Paşadağ Mahallesi'nde Gübretaş İlkokulu'nun zamanla solan basketbol ve voleybol sahasını yeniden boyadı. Ayrıca ekipler, okul bahçesi içerisine geleneksel oyunlar için çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine destek sağlayan çizgisel yeni oyun alanları oluşturdu.

Okul yönetimi ve öğrenciler Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Başiskele'de okul bahçeleri renkleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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