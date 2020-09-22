Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
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Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

ANTALYA'da seyir halinde olan polis motosikletindeki polis memuru Onur Küçük (28), önce kolunu trafik yön tabelasına, ardından da başını aydınlatma direğine çarptı.

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
22.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:23

ANTALYA'da seyir halinde olan polis motosikletindeki polis memuru Onur Küçük (28), önce kolunu trafik yön tabelasına, ardından da başını aydınlatma direğine çarptı. Başındaki kask fırlayıp yola savrulan Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Mevlana Kavşağı köprülü üst geçidinde meydana geldi. Polis memuru Tuncay Çakar yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, arkasında oturan polis memuru Onur Küçük'ün sol kolu trafik yön tabelasına çarptı. Savrulan motosiklet kontrolden çıktı. Bu kez Onur Küçük, başını biraz ilerideki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan Küçük, motosikletin üzerinden yola savruldu. Tuncay Çakar motosikleti güçlükle durdurabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Onur Küçük, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ile Küçük'ün meslektaşları da bilgi almak için hastaneye geldi. Ancak Onur Küçük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Onur Küçük'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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