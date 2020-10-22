Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

22.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:14
Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü Erol Kazak, başını demir bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü Erol Kazak, başını demir bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 kara yolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Uşak yönünden İzmir istikametine giden Erol Kazak yönetimindeki 45 RA 7340 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Kazak, yol kenarındaki demir bariyerlere başını çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kazak'ı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Kazak, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Eddie Newton Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başını demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 22:18:39. #1.15#
title