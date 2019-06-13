Başını açan gelin adayı Hanife Gürdal'ın videoları sosyal medyayı salladı
İzdivaç programıyla adını duyuran tesettürlü gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurdu. Kısa sürede gündem olan Hanife'nin paylaştığı videolar ise sosyal medyayı salladı.
Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurdu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Programların yayından kaldırılmasıyla bir benzinlikte pompacı olarak işe başlayan Hanife, başını açtığını duyurarak yüzlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını bırakarak yeni bir hesap açtı. Yeni halinin fotoğraf ve videolarını paylaştığı Instagram hesabını gizli tutan Hanife'nin videoları yayıldı. Hanife, videolarında "Ejderha" ve "Kim Sana Bu kadar Güzel Ol Dedi" şarkılarına eşlik etti.
Başını açtığını duyuran Hanife'ye en büyük destek ise evlilik programlarında tanıştığı Sevgi Akiska'dan gelmişti.
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Çirkinliğini baş örtüsü kapattığı için, başını örtüyormuş, inancından dolayı örtmediği belli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yıllardır beklenen patlama oldu, Şah olacakken şahbaz oldun sözü gibi, ne olmaya, ne yapmaya karar veremeyen ruhiye. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DengesizCevap Yaz Yayından Kaldır
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15 YILDIR İSLAMIN EN BÜYÜK PARÇASI OLAN BAŞÖRTÜSÜNÜ NE HALE GETİRDİLER AYAKLAR ALTINA ALDILAR, , HİÇ Mİ DİNİ BÜTÜN BİR MÜSLÜMAN YOK BU ÜLKEDE YAPILAN ŞU ZÜLME DUR DİYECEK BÖYLE ÖZENTİLER YÜZÜNDEN BAŞI KAPALI İNSNALARDAN NEFRET EDECEK HALE GELDİM Kİ İNANÇLI BİR İNSANIMDIR. . 28 ŞUBAT DÖNEMİNDEKİ O İNANÇLI İNSANLAR KAPALI BAYANLAR NE GÜZEL İNSANLARMIŞ ONLARIN KAPANMASI NE GÜZELDİ ARTIK ÖYLE İNANÇLI MUSLÜMANLAR KALMADI YÜZDE 2 LER ŞUANDA AMA YİNE ONLAR KURTARACAK BU DURUMU. ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünya tek bir şeyin üstüne kurulmuşCevap Yaz Yayından Kaldır