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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN OKULLARA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN OKULLARA ZİYARET

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı açılışında okulları ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında idarecilerden bilgi topladı.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı açılışında okulları ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında idarecilerden bilgi topladı. Okulların talepleri ekipler tarafından not alınarak raporlandı, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili süreç başlatıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası sebebiyle ilçede bulunan okulları ziyaret eden Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta çok sayıda okulu ziyaret etti. Yukarı Mazı İlkokulu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Merkez Turgutreis Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi, Hüseyin Boyacı ilkokulu, Bitez Gülümser - Mehmet Danacı İlkokulu/Ortaokulu ve Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nu ziyaret ederek okul müdürleri ve yöneticileriyle görüşen Halkla İlişkiler Birimi ekipleri, okulların belediyeden beklenti ve taleplerini dinleyerek not aldı. Ekipler acil çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere bildirerek çözüm sürecini başlattı. Diğer talepler ise raporlanarak belediyenin konu ile ilgili ekiplerine aktarıldı.

Okul idarecilerinden Başkan Aras'a teşekkür

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve personellerinin ziyaret ettiği özel okullarda, Bodrum dışından gelerek ilçeye yerleşen öğrenci ailelerinin ikametgahlarını Bodrum'a aldırarak destek olmaları yönünde bildirimler yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin eğitime ve eğitimciye verdiği değer ve bu yönde hayata geçirilen projeleri takdirle karşıladıklarını belirten okul idarecileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Haber: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN OKULLARA ZİYARET - Haberler
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