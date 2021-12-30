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Basın camiasının acı günü

Basın camiasının acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karabük'te uydu üzerinden yayın yapan BRTV televizyonunda teknik müdürlük yapan ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Turgut Olcay Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te uydu üzerinden yayın yapan BRTV televizyonunda teknik müdürlük yapan ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Turgut Olcay Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden BRTV Teknik Müdürü Olcay Ulusoy(35) için memleketi Karabük'te tören düzenlendi. İlk olarak görev yaptığı televizyon binasının önüne getirilen Ulusoy'un naaşı buradaki dua ve helallik sonrası Fevzi Çakmak Camii'ne getirildi. Genç teknisyen Ulusoy'un cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, kurum müdürleri, mesai arkadaşları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ulusoy'un naaşı Zopran köyü aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Basın camiasının acı günü

Basın camiasının acı günü

Basın camiasının acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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