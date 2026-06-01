Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım

Tunceli Valiliği, kentin yol yapım ve bakım kapasitesini artıracak tarihi bir adıma imza attı. Vali Şefik Aygöl, il protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende; kentin kendi asfaltını üretmesini sağlayacak asfalt plenti, mobil konkasör tesisi ve kurum filosuna dahil edilen 45 adet yeni iş makinesi resmen hizmete alındı.

KENDİ İMKANLARI 120 KİLOMETRE SICAK ASFALT HEDEFİ

Tunceli'nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilen yatırımlar sayesinde, il genelindeki yol çalışmalarında önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Kent, faaliyete geçen yeni tesislerde tamamen kendi imkânlarıyla üreteceği sıcak asfaltı kullanarak bu yıl içinde merkez, ilçe ve köylerde toplam 120 kilometre sıcak asfalt dökümünü tamamlamayı planlıyor.

İLK ASFALT MUNZUR GÖZELERİ GÜZERGAHINA DÖKÜLECEK

Hizmete alınan tesislerin ürettiği ilk sıcak asfalt ise kentin en önemli turizm ve inanç merkezlerinden biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri güzergâhında yolla buluşacak.

Bu kritik bölgede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmalarının, vatandaşlara ve kenti ziyaret eden turistlere daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunması hedefleniyor. Modernize edilen yolların, Tunceli'nin sahip olduğu inanç, kültür ve doğa turizmi potansiyeline büyük değer katması öngörülüyor.

