Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin'in burnunu kopardı
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Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin'in burnunu kopardı

Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin'in burnunu kopardıKüçük çocuk oyun oynarken dehşeti yaşadı Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukları için aile yardım bekliyor Ağrı'nın Patnos ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki Bünyamin, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

09.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:53

Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin'in burnunu kopardı

Küçük çocuk oyun oynarken dehşeti yaşadı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukları için aile yardım bekliyor

ERZURUM - Ağrı'nın Patnos ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki Bünyamin, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başıboş dolaşan köpekler, minik Bünyamin'in burnunu kopardı. Oyun oynarken dehşeti yaşayan küçük çocuk, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay, 28 Haziran Pazar günü Patnos ilçesine bağlı Derecik köyünde meydana geldi. Rıdvan-Süheyla Çelik çiftinin 7 yaşında ki oğlu Bünyamin Çelik, oyun oynamak için arkadaşları ile birlikte evinin önündeki sokağa çıktı. O sırada HDP'li Patnos Belediyesinin çöpleri döktüğü alanda başıboş dolaşan sokak köpekleri oyun oynayan çocuklara saldırdı. Çocuğunun çığlık sesine sokağa çıkan baba Rıdvan Çelik, oğlunun yüzünün köpeğin ağzında olduğunu gördü. Çocuğunu köpeğin ağzından kurtaran baba Çelik, oğlunun burnunun koptuğunu fark etti. Ambulansla Patnos Devlet Hastanesine götürülen küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan küçük çocuğun kopan burnu sinirlerin zarar görmesinden dolayı yerine dikilemedi. Gözlem altına alınan Bünyamin'in, kuduz hastalığı riski bulunduğu için tedavisi devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan Çelik ailesi ise, oğulları Bünyamin'in estetik ameliyatı olabilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden destek istiyor.

"Oğlum durmadan 'burnumu yapıştırdılar mı?' diye soruyor"

İnşaatlarda çalışarak 6 kişilik ailenin geçimini sağlayan baba Rıdvan Çelik, "Psikolojisi çok bozuk, geceleri ağlayarak yataktan kalkıyor. Bazen doktorlar iğne yaparak sakinleştirmeye çalışıyor. Çok acı bir olay, benim oğlum gözünü açar açmaz burnunu soruyor 'burnumu yapıştırdılar mı' diyor. Çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

"Başka Bünyaminler aynalara küs kalmasın"

Oğlunun çığlık sesine dışarıya koştuğunu ifade eden Baba Çelik, "Bağırma sesiyle dışarı çıkıp baktığımda oğlumun yüzü köpeğin ağzındaydı. Belediyenin dökmüş olduğu çöp var köyün yakınında orada toplanan köpekler aç kaldıkları için köye geliyorlar. Bu köpekler insanlara zarar veriyor, çocuğuma saldırdılar, çocuğumun hayatı karardı. Burnunu komple koparmışlar. Ambulansla Patnos Devlet Hastanesine götürdük. Komşularımız düşen parçayı yerde bulup peşimizden getirdiler. Sonra Erzurum'a sevk ettiler. Doktorlar düşen parçayı dikmek istediler ama çok fazla hırpalandığı için damarları zedelendiği için yapıştıramadılar. Önünde 4-5 ameliyatlık süreç var. Benim 6 nüfusum var, inşaatlarda amelelik yapıp geçinmeye çalışıyorum. Diğer çocuklarım evde ekmek bekliyor, ben buradayım. Allah hiç kimsenin başına getirmesin çok zor bir olay. Bu hayvanların ne bir barınakları var ne bir aşıları var. şuan doktorların üzerinde durduğu en önemli durum kuduz vakası. Bu çocuk eğer kuduz ise çocuğumu kaybedebilirim. Bu köpekler kuduz mu, hastalık taşıyorlar mı kimse bilmiyor. Gelişi güzel bir yere çöp döküyorlar orada 300 köpek birikmiş. Aç kaldıkları zaman köye iniyorlar. Böyle bir durum kimsenin başına gelmesin. Başka Bünyaminler aynalara küs kalmasın. Bu köpeklerin belediye aşısını yaptırsaydı, köpekte hastalık olmadığını düşünürdük. Şimdi kuduz vakası bir yana burnu bir yana. Her gün dua ediyoruz ki kuduz olmasında çocuğumu hepten kaybetmeyeyim de burun yine Allah'ın takdiri" diye konuştu.

"Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum"

Maddi olarak büyük zorluklar yaşadığını belirten baba Çelik, "Burada oğlumla ilgilenirken diğer çocuklarım orada aç perişanlar. Ekmek bekliyorlar, evin tek çalışanı benim. Bir maaşım yok, inşaatlarda çalışıyorum. Devletimizden, hayırsever insanlarımızdan yardım eli bekliyoruz. Kuduz vakasını atlatırsak cerrahi operasyon olacak burnuna. Alnından bir parça alınarak burun yapılma ihtimali var. bu seferde yüzünde yara olacak. Estetik olmazsa iki yarası olacak. Maddi durumum olmadığı için estetik yaptıramıyorum. Nefes alabilmesi için bir burun yapılacak" şeklinde konuştu.

Dede Tahirhan Çelik ise, "Benim torunum kapının önündeyken köpek saldırmış, burnunu komple almış. Belediyeye binlerce şikayette bulunduk dönüş olmadı. HDP'li Patnos Belediyesinin tüm suç. Hayvana, insana bakan bir kurum olacak, bakmıyorlar" şeklinde konuştu.

Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin'in burnunu kopardı

Kaynak: İHA

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