Başhekim Tali, ÇOMÜ'ye plazma bağışını yaptı
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Başhekim Tali, ÇOMÜ'ye plazma bağışını yaptı

Başhekim Tali, ÇOMÜ'ye plazma bağışını yaptı
07.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne plazma bağışını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne plazma bağışını yaptı.

Tedavisinin ardından Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırarak, koronavirüs hastalarına şifa vesilesi olmak amacıyla "immün plazma" bağışçısı olan Başhekim Tali'den, pandemi hastanesi olan ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağışını gerçekleştirdi.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ufuk Tali'ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Kendisinden alınan plazmayı şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdiklerini belirten Şener, "Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz. Başhekim Op. Dr. Tali'nin hem hekim hem de idareci kimliğiyle böyle bir bağış yaparak Türkiye'de de rol model olmasına ayrıca minnettarız. Bağış yaptığı hastaya sadece bir hekim olarak değil bir bağışçı olarak da katkı sağladı." dedi.

Plazma bağışının diğer bağışlara göre daha farklı olduğunu dile getiren Alper Şener, şöyle devam etti:

"Plazma bağışı normal kan bağışından biraz farklı. Vatandaşlarımız senede üç kereden daha fazla kan bağışında bulunamıyorlar ama plazma bağışı haftada 2 kere verilebiliyor. Çünkü bu işlemi yapan cihaz tıpkı bir diyaliz cihazı mantığıyla çalışıyor, bağışçının kanını alıp sadece plazmaya ayırıyor. Yani hastanın kan değerlerinde herhangi bir değişim meydana gelmiyor. Bu sebeple sık bir şekilde plazma bağışçısı olabilirsiniz bu oldukça güvenilir. Kovid-19 hastalığı geçirmiş bağışık hastalardan istediğimiz bu. Özellikle hastalığı atlattıktan sonra 90 ile 180 günlük periyotlar içerisinde antikorların kalitesi bozulmadan olabildiğince fazla plazma bağışı yapılmasını bekliyoruz."

İmmün plazma bağışçısı olan Opr. Dr. Ufuk Tali ise şunları kaydetti:

"Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımda yatan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Ayrıca bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum."

Kaynak: AA

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