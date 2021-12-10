Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi. Esnafın çarşı içerisindeki caminin önündeki alanın yeniden düzenlemesi talebine olumlu yanıt veren Başkan Başdeğirmen, "Daha önceden Fatih Çarşısı gibi siteler, büyük işyeri alanları her yerde olmazdı. Isparta'da bu şekilde 3 örneğimiz var. Bu tür yerler büyük AVM'lere örnek oldu" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ve vatandaşların arasında yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya gelen ve ardından Matbaacılar Caddesi esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, son olarak Fatih Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Esnaflara 'hayırlı işler' dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, istek, talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf buluşmasına katılan Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Fatih Çarşısı'nı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından büyük gayretleriyle ITKM camisinin açıldığını belirten Başaran, "Daha önce gariban mahalle gidiydik. Mevlitlerimizi başka mahallede yapardık, camimiz sayesinde şimdi kendi mahallemizde yapıyoruz" dedi.

130. caddede bulunan havuzların bodruma su aldığını ve konuyu Başkan Başdeğirmen'e ilettiğini dile getiren Muhtar Başaran, bu sorunun da kısa sürede çözüldüğünü söyledi. Başaran, "Ayrıca 2 lamba istemiştik başkanımız sağolsun 10 lamba gönderdi. 2 bank istiyoruz, 10 bank gönderiyor. 130. Cadde ışıklı bir şekilde çok güzel oldu" diye konuştu.

Fatih Çarşısı Site Yöneticisi Şevket Atik' de Fatih Çarşısının alt katındaki caminin önündeki alanın yeniden düzenlenmesini talep etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, camii önündeki alanın seramik ile kaplanması için talimat verdi. Başdeğirmen, "Camimizin önünde cemaatin namaz kıldığı yeri yenileyelim, güzelleştirelim" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, bölgeye yapılması gerekenleri yerinde dinlediklerini söyledi. Fatih Çarşısının belki de Türkiye'deki ilk AVM'lerden biri olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Böyle siteler, büyük işyeri alanları her yerde olmazdı. Isparta'da bu şekilde 3 örneğimiz var. Biri kunduracılar sitesi, birisi tuhafiyeciler sitesi, diğeri de Fatih çarşısıdır. Buralar büyük kütle binalar ve içerisinde işyeri olan yerlerdi. Bu tür yerler büyük AVM'lere örnek oldu. Esnaflarımız buralardan çok istifade ettiler. Ama zamanla insanların ihtiyaçları değiştiği ve yeni yerler ortaya çıktığı için bazen geriye düşmüş olabilir. Sitemizi, dış ve iç cephesiyle biraz daha cazibesini artırıcı hale getirmemiz gerekiyor. Esnaf arkadaşlarımızın burada toplanarak, olumlu kararlar alması gerektiği inancındayım. Dış çevrede kaldırım, giriş ve çıkışlarda bizlere düşen vazife olursa yardımcı olalım. Meydan AVM'nin açılması için hazırlıklar devam ediyor. Açıldığında sizler de bir şeyler yaparsa burayı canlandırırız. Bizler de isteklerinizi yerine getirelim, buranın daha iyi şekle gelmesini sağlayalım " ifadelerini kullandı. - ISPARTA