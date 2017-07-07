Başbakanlık Danışmanı Yemişçi Tekirdağ'da
Başbakanlık Danışmanı Özlem Yemişçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başbakanlık Danışmanı Özlem Yemişçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Daha önce Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve 24. dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Başbakanlık Danışmanı Yemişçi, Başkan Albayrak ile bir görüşme yaptı. Başbakanlık Danışmanı Yemişçi'ye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Albayrak, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ